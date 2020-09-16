MSB: "NATO eğitim uçuşu kapsamında 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edildi" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, NATO eğitimi uçuşu kapsamında 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO eğitim uçuşu kapsamında 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı ve 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edilmiştir. Uçuşa katılan unsurların Komuta Kontrol unsuru olarak NATO AWACS uçağı görev yapmıştır" denildi. - ANKARA