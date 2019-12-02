Son Dakika Haberleri: MSB: "NATO, güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır"
Son Dakika Güncel MSB: 'NATO, güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır' - Son Dakika

MSB: "NATO, güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır"

6 saat önce

Basın toplantısını takip eden basın kuruluşlarının temsilcileri Türkiye'nin NATO üyeliliği ile hazırlanan videonun gösterimi Albay Olcay Denizer'in bilgilendirme yapması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısını takip eden basın kuruluşlarının temsilcileri

Türkiye'nin NATO üyeliliği ile hazırlanan videonun gösterimi

Albay Olcay Denizer'in bilgilendirme yapması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MSB: NATO, güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:05 Kaynak: AA
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