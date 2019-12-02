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MSB: "NATO, güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır"
6 saat önce
Basın toplantısını takip eden basın kuruluşlarının temsilcileri Türkiye'nin NATO üyeliliği ile hazırlanan videonun gösterimi Albay Olcay Denizer'in bilgilendirme yapması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:05 Kaynak: AA
Basın toplantısını takip eden basın kuruluşlarının temsilcileri
Türkiye'nin NATO üyeliliği ile hazırlanan videonun gösterimi
Albay Olcay Denizer'in bilgilendirme yapması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Türk diplomat paylaştı, Yunan basını ayağa kalktı: Sınırlar değişti! İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor Kriz sonrası Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz İstanbul'un deprem tehlikesi çalıştayda konuşuldu