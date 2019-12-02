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MSB: "(NATO ile ilişkiler) Türkiye her zaman diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin...
6 saat önce
MSB: "(NATO ile ilişkiler) Türkiye her zaman diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulması yönünde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş, getirmeye devam edecektir.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:02 Kaynak: İHA
MSB: "(NATO ile ilişkiler) Türkiye her zaman diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulması yönünde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş, getirmeye devam edecektir." - ANKARA
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine Türk diplomat paylaştı, Yunan basını ayağa kalktı: Sınırlar değişti! Kriz sonrası Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz İstanbul'un deprem tehlikesi çalıştayda konuşuldu