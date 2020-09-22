MSB: NATO Karargahı'ndaki teknik toplantıların 5'incisi sona erdi - Son Dakika

MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantıların 5'incisinin sona erdiği belirtilerek, "Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok