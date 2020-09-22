MSB: NATO Karargahı'ndaki teknik toplantıların 5'incisi sona erdi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıların beşincisinin sona erdiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantıların 5'incisinin sona erdiği belirtilerek, "Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır" ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:49 - Kaynak: AA
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