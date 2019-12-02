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MSB: "NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, ortak fonlara en fazla katkı sağlayan...
6 saat önce
MSB: "NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, ortak fonlara en fazla katkı sağlayan ülkelerden bir tanesidir.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:02 Kaynak: İHA
MSB: "NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, ortak fonlara en fazla katkı sağlayan ülkelerden bir tanesidir." - ANKARA
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