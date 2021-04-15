NATO'nun gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı - Son Dakika

NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021 tarihinde Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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