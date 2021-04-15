NATO'nun gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021 tarihinde Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

NATO'nun Türkiye 'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana 'ya ulaştı.

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