MSB: "NATO Toxic Trip-2021 Tatbikatı, Antalya Hava Meydan Komutanlığında devam ediyor" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Toxic Trip-2021 Tatbikatı'nın Antalya Meydan Komutanlığında devam ettiğini açıkladı.
Milli Savuma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen NATO Toxic Trip-2021 Tatbikatı, Antalya Hava Meydan Komutanlığında devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
(Hidayet Türkyılmaz - Oğuzhan Halil Özbek/İHA)
Kaynak: İHA
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