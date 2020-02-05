MSB'nin AFAD ve jandarma personelini taşıyan uçağı Van'a indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB'nin AFAD ve jandarma personelini taşıyan uçağı Van'a indi - Son Dakika

MSB'nin AFAD ve jandarma personelini taşıyan uçağı Van'a indi

20 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek personeli taşıyan TSK'ya ait uçak Van'a indi.

MSB'nin AFAD ve jandarma personelini taşıyan uçağı Van'a indi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek personeli taşıyan TSK'ya ait uçak Van'a indi.


Milli Savunma Bakanlığı, Çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan Van'a ulaştıran TSK'ya ait uçak Van'a indi. Bakanlık iniş esnasındaki görüntülerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. - ANKARA

AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:15 Kaynak: İHA
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