MSB'nin AFAD ve jandarma personelini taşıyan uçağı Van'a indi - Son Dakika

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MSB'nin AFAD ve jandarma personelini taşıyan uçağı Van'a indi
20 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek personeli taşıyan TSK'ya ait uçak Van'a indi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:15 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek personeli taşıyan TSK'ya ait uçak Van'a indi.
Milli Savunma Bakanlığı, Çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan Van'a ulaştıran TSK'ya ait uçak Van'a indi. Bakanlık iniş esnasındaki görüntülerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. - ANKARA
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