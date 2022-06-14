MSB'nin Modern Pentatlon Dünya Kupası'na yaptığı at desteği övgüler aldı - Son Dakika
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MSB'nin Modern Pentatlon Dünya Kupası'na yaptığı at desteği övgüler aldı

14.06.2022 12:31
MSB'nin Modern Pentatlon Dünya Kupası'na yaptığı at desteği övgüler aldı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Türkiye'de ilk kez düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. etabına tahsis etiği atlarla spor otoritelerden tam not ve övgüler aldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Türkiye'de ilk kez düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. etabına tahsis etiği atlarla spor otoritelerden tam not ve övgüler aldığı belirtildi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Ankara ayağında beşli branşa yönelik olarak yarışmaya hazırlanan ve binicilik maneji etrafında kurulan yarışma parkuru; etkinliğe katılan sporcu, antrenör, hakem, kulüp yöneticisi ve yabancı teknik heyet tarafından başarılı bulundu.

Dünya Kupası etapları arasında en fazla sporcunun katılım gösterdiği ve en fazla seyirciyi yakalayan bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Ankara etabının başarısında Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği destek kadar MSB'nin önemli desteklerde bulunduğunu kaydetti.

MSB tarafından tahsis edilen atlarla mükemmel bir yarış düzenlendiğini aktaran Çakır, "Diğer ülkelerde yapılan Dünya Kupası etaplarıyla kıyaslandığında en yüksek engele sahip ve en nitelikli atlarla yapılan binicilik etabını gerçekleştirdik. Bu alanda da organizasyonumuzun gerçekleşmesinde Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinin verdikleri destekler çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Çakır, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Başkanı Klaus Shormann'ın binicilik etabına ilişkin "Her defasında binicilik etabında kullandığımız atlar için çok güzel ifadeler kullandı. Atların bugüne kadar yapılan uluslararası modern pentatlon yarışlarında yer alan en iyi atlar olduğunu bizzat dile getirdi." şeklindeki ifadelerini de aktardı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

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