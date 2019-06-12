Son Dakika Haberleri: MSB'nin suç duyurusu İstanbul'a gönderildi
Son Dakika Ekonomi Haber

MSB'nin suç duyurusu İstanbul'a gönderildi

4 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MSB'nin, "Akit TV'de, TSK'de görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili" şikayetine ilişkin dosyayı "yetkisizlik" kararıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

MSB'nin suç duyurusu İstanbul'a gönderildi, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MSB'nin, "Akit TV'de, TSK'de görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili" şikayetine ilişkin dosyayı "yetkisizlik" kararıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:38 
TSK, TV, Başsavcı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TSK'daki komutanlara hakaret eden Akit TV Haber Müdürü'ne soruşturma Altın günü nasıl kapattı? İşte son durum Fenomen dizi Avlu yeni sezonda Netflix'te yayınlanacak Rusya, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıyı tezgahlara çıkarmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:55:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB'nin suç duyurusu İstanbul'a gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]