MSB'nin suç duyurusu İstanbul'a gönderildi
4 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MSB'nin, "Akit TV'de, TSK'de görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili" şikayetine ilişkin dosyayı "yetkisizlik" kararıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:38
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