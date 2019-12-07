Son Dakika Haberleri: MSB: Nobel Edebiyat Ödülü'nün soykırımın inkarcısı Handke'ye verilmesini kınıyoruz
Son Dakika Güncel MSB: Nobel Edebiyat Ödülü'nün soykırımın inkarcısı Handke'ye verilmesini kınıyoruz - Son Dakika

MSB: Nobel Edebiyat Ödülü'nün soykırımın inkarcısı Handke'ye verilmesini kınıyoruz

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke'ye verilmesini kınadı.

MSB: Nobel Edebiyat Ödülü'nün soykırımın inkarcısı Handke'ye verilmesini kınıyoruz, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke'ye verilmesini kınadı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz. Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel ödüllerini bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Peter Handke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:52 Kaynak: DHA
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