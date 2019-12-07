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MSB: Nobel Edebiyat Ödülü'nün soykırımın inkarcısı Handke'ye verilmesini kınıyoruz
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke'ye verilmesini kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:57 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke'ye verilmesini kınadı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz. Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel ödüllerini bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan biran önce dönülmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Haber: ANKARA,
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