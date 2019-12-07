Son Dakika › Dünya › MSB: Nobel ödülünün Boşnak kardeşlerimizin katilinin destekçisi Handke'ye verilmesini kınıyoruz - Son Dakika Dünya
MSB: Nobel ödülünün Boşnak kardeşlerimizin katilinin destekçisi Handke'ye verilmesini kınıyoruz
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Twitter hesabı üzerinden verilen mesajda, "2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili Miloseviç'in en büyük destekçisi Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:14
Ceren'in katilinin arkadaşlarının firar ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki Libya'dan Türkiye ile yapılan mutabakata ilişkin açıklama: Asla geri adım atmayacağız İran'daki grip salgınında 81 kişi öldü