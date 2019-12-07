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MSB: Nobel ödülünün Boşnak kardeşlerimizin katilinin destekçisi Handke'ye verilmesini kınıyoruz

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

MSB: Nobel ödülünün Boşnak kardeşlerimizin katilinin destekçisi Handke'ye verilmesini kınıyoruz, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.


Twitter hesabı üzerinden verilen mesajda, "2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili Miloseviç'in en büyük destekçisi Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Peter Handke, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:14 
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