MSB: "Öğrenciler 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında misafir edildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Öğrenciler 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında misafir edildi' - Son Dakika

MSB: "Öğrenciler 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında misafir edildi"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mektup yazan öğrencilerin 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında misafir edildiğini bildirildi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mektup yazan öğrencilerin 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında misafir edildiğini bildirildi.


Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına sevgi dolu mektupları yazan Eskişehir Cengiz Topel İlkokulu ve İstiklal İlkokulu öğrencileri 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında misafir edildi."


Öğrencilerin mutluluklarının gözlerine yansıdığı görüldü. - ANKARA

Eskişehir, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:26 Kaynak: İHA
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