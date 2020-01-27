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MSB: "Öğrenciler 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında misafir edildi"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mektup yazan öğrencilerin 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında misafir edildiğini bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:26 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mektup yazan öğrencilerin 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında misafir edildiğini bildirildi.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına sevgi dolu mektupları yazan Eskişehir Cengiz Topel İlkokulu ve İstiklal İlkokulu öğrencileri 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında misafir edildi."
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