Son Dakika Haberleri: MSB: "OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakanlık onayı ile 2 bin 423 personel ihraç edildi, 226...
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MSB: "OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakanlık onayı ile 2 bin 423 personel ihraç edildi, 226...

15 dakika önce

MSB: "OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakanlık onayı ile 2 bin 423 personel ihraç edildi, 226 emekli personelin rütbeleri geri alındı.

MSB:
MSB: "OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakanlık onayı ile 2 bin 423 personel ihraç edildi, 226 emekli personelin rütbeleri geri alındı." - ANKARA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
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