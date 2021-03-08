MSB: Olayda helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, bakımlarının mevzuata uygun ve zamanında yapıldığı değerlendirilmiştir.

MSB: Olayda helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, bakımlarının mevzuata uygun ve zamanında yapıldığı değerlendirilmiştir.

MSB: Olayda helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, bakımlarının mevzuata uygun ve zamanında yapıldığı değerlendirilmiştir.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › MSB: Olayda helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, bakımlarının mevzuata uygun ve zamanında yapıldığı değerlendirilmiştir. - Son Dakika

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