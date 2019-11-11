Son Dakika Haberleri: MSB: "Onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı"
Son Dakika Güncel MSB: 'Onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı'

MSB: "Onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi'nin onarım çalışmalarının sürdüğünü, yapılan onarım sonrasında Haseke'ye su verilmeye başlandığını duyurdu.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi'nin onarım çalışmalarının sürdüğünü, yapılan onarım sonrasında Haseke'ye su verilmeye başlandığını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi'nin tam kapasite ile çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
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