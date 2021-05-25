MSB, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı - Son Dakika

MSB, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

25.05.2021 12:23
MSB, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesindeki üs noktasına yapılan uçak saldırısının önlendiğini, uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesindeki üs noktasına yapılan uçak saldırısının önlendiğini, uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs noktasına yapılan uçak saldırısının personellerin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendiğini, düşürülen uçaktaki incemeler neticesinde fırlatıldığı yerin tespit edildiğini ve tespit edilen bölgeye gerçekleştirilen operasyonda 1 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

(Ali Nargüner/İHA)

MSB, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, Uçak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı - Son Dakika


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