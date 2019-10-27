Son Dakika Haberleri: MSB: "Operasyonda stratejik işbirliği ruhuna uygun davranıldı"
Son Dakika Güncel MSB: 'Operasyonda stratejik işbirliği ruhuna uygun davranıldı'

MSB: "Operasyonda stratejik işbirliği ruhuna uygun davranıldı"

51 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından İdlib'de DEAŞ'a yönelik operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "ABD ile operasyonda stratejik işbirliği ruhuna uygun davranıldı" denildi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığından İdlib'de DEAŞ'a yönelik operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "ABD ile operasyonda stratejik işbirliği ruhuna uygun davranıldı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından İdlib'deki operasyon öncesinde ABD ile sağlanan bilgi alışverişi ve koordinasyona ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD tarafından dün gece İdlib'de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur. ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş, birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır. ABD'nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/ YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır" denildi.

(İHA)

İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
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