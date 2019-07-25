MSB: "Operasyonlarda 235 silah, 31 ağır silah, 150 bin 150 hafif silah mühimmatı, 22 bin 518 ağır...
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MSB: "Operasyonlarda 235 silah, 31 ağır silah, 150 bin 150 hafif silah mühimmatı, 22 bin 518 ağır silah mühimmatı, 5 bin 658 kilogram patlayıcı madde ile 651 el bombası ele geçirilmiş, 360 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 536 adet silah, mevzi,...
MSB: "Operasyonlarda 235 silah, 31 ağır silah, 150 bin 150 hafif silah mühimmatı, 22 bin 518 ağır silah mühimmatı, 5 bin 658 kilogram patlayıcı madde ile 651 el bombası ele geçirilmiş, 360 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 536 adet silah, mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılmaz hale getirilmiştir." - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:08 Kaynak: İHA
Genç kadın, eline aldığı silahla uzman onbaşı olan sevgilisini vurdu MSB bedelli askerlikten kimlerin yararlanamayacağını açıkladı Cinnet geçiren adam, eski eşine kurşun yağdırıp intihar etti! İşte o anlar İçişleri Bakanlığı: 1'i gri kategoride olmak üzere toplam 5 terörist teslim oldu