Son Dakika Haberleri: MSB: "Operasyonlarda 235 silah, 31 ağır silah, 150 bin 150 hafif silah mühimmatı, 22 bin 518 ağır...
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MSB: "Operasyonlarda 235 silah, 31 ağır silah, 150 bin 150 hafif silah mühimmatı, 22 bin 518 ağır...

14 dakika önce

MSB: "Operasyonlarda 235 silah, 31 ağır silah, 150 bin 150 hafif silah mühimmatı, 22 bin 518 ağır silah mühimmatı, 5 bin 658 kilogram patlayıcı madde ile 651 el bombası ele geçirilmiş, 360 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 536 adet silah, mevzi,...

MSB:
MSB: "Operasyonlarda 235 silah, 31 ağır silah, 150 bin 150 hafif silah mühimmatı, 22 bin 518 ağır silah mühimmatı, 5 bin 658 kilogram patlayıcı madde ile 651 el bombası ele geçirilmiş, 360 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 536 adet silah, mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılmaz hale getirilmiştir." - ANKARA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:08 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Operasyonlarda 235 silah, 31 ağır silah, 150 bin 150 hafif silah mühimmatı, 22 bin 518 ağır...
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