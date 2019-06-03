MSB: "Operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde sorumsuz ve düzeysiz açıklamalar...

MSB: "Operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde sorumsuz ve düzeysiz açıklamalar milletimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.

MSB: "Operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde sorumsuz ve düzeysiz açıklamalar milletimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir."

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