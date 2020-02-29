MSB: Ordumuz, rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Ordumuz, rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor - Son Dakika

MSB: Ordumuz, rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), rejim unsurlarının etkisiz hale getirildiği yeni görüntüleri paylaşarak, "Ordumuz, rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.

MSB: Ordumuz, rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), rejim unsurlarının etkisiz hale getirildiği yeni görüntüleri paylaşarak, "Ordumuz, rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.

MSB'nin Twitter hesabından, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, "Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(SİHA görüntüleri)

-Rejim unsurlarının vurulma anları

Haber: ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:21 Kaynak: DHA
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