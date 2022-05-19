MSB, Pakistan'a satılan PN MİLGEM korvetlerinin denize iniş tarihini açıkladı - Son Dakika
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MSB, Pakistan'a satılan PN MİLGEM korvetlerinin denize iniş tarihini açıkladı

19.05.2022 16:21
MSB, Pakistan'a satılan PN MİLGEM korvetlerinin denize iniş tarihini açıkladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT) Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne satışını gerçekleştirdiği 4 adet PN MİLGEM gemisinden 2'ncisinin 20 Mayıs'ta Pakistan Karaçi'de denize indirileceğini, inşa edilen tüm gemilerin de 6'şar ay arayla İstanbul...

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT) Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne satışını gerçekleştirdiği 4 adet PN MİLGEM gemisinden 2'ncisinin 20 Mayıs'ta Pakistan Karaçi'de denize indirileceğini, inşa edilen tüm gemilerin de 6'şar ay arayla İstanbul ve Karaçi'de üretimleri tamamlanarak Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim edileceğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, ASFAT'ın 6 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren anlaşma ile Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne 4 adet PN MİLGEM korvetinin satışını yaparak Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde savunma sanayisinde tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracat projesine imza atttığı belirtildi. Kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak teknolojik gelişmeler ışığında PN MİLGEM projesinin inşa sürecinin pandemi koşullarına rağmen planlanan takvime göre hızlı ve başarılı yürütüldüğü kaydedilen açıkalamada, "2 gemi, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda ve 2 gemi Karaçi Tersanesi'nde olmak üzere dünyada ilk defa 4 geminin aynı anda inşası devam etmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin katılımıyla 15 Ağustos 2021'de ilk gemi olan PNS-BABUR'un denize indirilmesinin, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda törenle gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer 3 gemisinin inşa faaliyetleri eş zamanlı olarak yürütülmekte; 2, 3 ve 4'üncü geminin inşa süreçlerinin ve teslimlerinin 6 ay aralıklarla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda PN MİLGEM inşa sırasına göre olan 2'nci gemisi PNS-Badr'ın denize iniş töreni 20 Mayıs 2022 tarihinde Pakistan Karaçi'de gerçekleştirilecektir. İstanbul Tersanesi Komutanlığı Ocak 2020'de ilk sac kesimi yapılan, 15 Ağustos 2021'de denize indirilen ilk gemi PNS BABUR'un teslimi Ağustos 2023 tarihinde olacaktır. Serinin 2 ve 3'üncü gemileri, Karaçi Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen PNS BADR 20 Mayıs 2022, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen PNS KAIBAR ise 21 Eylül 2022 tarihinde denize indirilecek. İnşa edilen tüm gemiler 6'şar ay arayla İstanbul ve Karaçi'de üretimleri tamamlanarak Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecektir."


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Kaynak: DHA

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