MSB: "Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı" - Son Dakika
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MSB: "Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı"

07.08.2022 09:57
MSB: "Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı"

MSB: "Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı" Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan İrlanda'ya mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyetinin başladığını duyurdu.

MSB: "Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı"

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan İrlanda'ya mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyetinin başladığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı" denildi.

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Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna, Panama, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: "Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı" - Son Dakika
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