MSB tarafından yapılan açıklamada "Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul 'un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı" denildi.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna, Panama, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı' - Son Dakika

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