MSB paramotorla kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı - Son Dakika

MSB paramotorla kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.
Kaynak: İHA
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