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MSB: "Patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının...
6 saat önce
MSB: "Patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucu yaşandığı değerlendirilmektedir"
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:30 Kaynak: AA
MSB: "Patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucu yaşandığı değerlendirilmektedir"
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