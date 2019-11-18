Son Dakika Haberleri: MSB: "Patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının...
Son Dakika Güncel MSB: 'Patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının... - Son Dakika

MSB: "Patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının...

6 saat önce

MSB: "Patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucu yaşandığı değerlendirilmektedir"

MSB:

MSB: "Patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucu yaşandığı değerlendirilmektedir"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:30 Kaynak: AA
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