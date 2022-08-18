MSB paylaştı: Yunanistan yine göçmenleri Türk karasularına itti
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Ege Denizi'nde Sisam Adası'nın doğusunda, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk karasularına itilme anları paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 6 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş olup düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsuru tarafından kurtarılmıştır" ifadeleri yer aldı.
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