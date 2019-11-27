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MSB: "Pençe 1-2 operasyonların ile koordineli olarak 25 Kasım'da Hakurk bölgesinde yeni bir...
6 saat önce
MSB: "Pençe 1-2 operasyonların ile koordineli olarak 25 Kasım'da Hakurk bölgesinde yeni bir operasyon başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:01 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe 1-2 operasyonların ile koordineli olarak 25 Kasım'da Hakurk bölgesinde yeni bir operasyon başlatıldı." - ANKARA
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