Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe 1-2 operasyonların ile koordineli olarak 25 Kasım'da Hakurk bölgesinde yeni bir...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Pençe 1-2 operasyonların ile koordineli olarak 25 Kasım'da Hakurk bölgesinde yeni bir... - Son Dakika

MSB: "Pençe 1-2 operasyonların ile koordineli olarak 25 Kasım'da Hakurk bölgesinde yeni bir...

6 saat önce

MSB: "Pençe 1-2 operasyonların ile koordineli olarak 25 Kasım'da Hakurk bölgesinde yeni bir operasyon başlatıldı.

MSB:

MSB: "Pençe 1-2 operasyonların ile koordineli olarak 25 Kasım'da Hakurk bölgesinde yeni bir operasyon başlatıldı." - ANKARA

Hakurk, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:01 Kaynak: İHA
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