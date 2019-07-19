Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe-2 Harekâtı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle...
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MSB: "Pençe-2 Harekâtı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle...

18 dakika önce

MSB: "Pençe-2 Harekatı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beşi hafif olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

MSB:
MSB: "Pençe-2 Harekatı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beşi hafif olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir." - ANKARA
Irak, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:19 Kaynak: İHA
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