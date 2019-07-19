MSB: "Pençe-2 Harekâtı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle...
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MSB: "Pençe-2 Harekatı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beşi hafif olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:19 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe-2 Harekatı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak
kuzeyinde PKK
'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beşi hafif olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir." - ANKARA
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