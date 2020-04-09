Son Dakika › Güncel › MSB: Pençe-3 bölgesinde 20 adet EYP ele geçirildi - Son Dakika
MSB: Pençe-3 bölgesinde 20 adet EYP ele geçirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe-3 bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe-3 bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:18 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir