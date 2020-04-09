MSB: Pençe-3 bölgesinde 20 el yapımı patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 el yapımı patlayıcı (EYP) ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi."