Son Dakika › Güncel › MSB: Pençe-3 bölgesinde 20 el yapımı patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
MSB: Pençe-3 bölgesinde 20 el yapımı patlayıcı ele geçirildi
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 el yapımı patlayıcı (EYP) ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 el yapımı patlayıcı (EYP) ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.
Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi."
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:26 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi