MSB: "Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2... - Son Dakika

MSB: "Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2...

7 saat önce

MSB: "Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." - ANKARA

PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:29 Kaynak: İHA
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