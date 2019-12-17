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MSB: "Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2...
7 saat önce
MSB: "Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:29 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." - ANKARA
Son Dakika Başkent polisinden "ölüm hapı" operasyonu TSK envanterine yerli ve milli silah "Songar" katılıyor İBB iştirakinden alacağı olduğunu söyleyen şahıs, belediye binasının en üst katında intihar girişimde bulundu Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı