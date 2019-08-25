Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu"
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MSB: "Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu"

1 saat önce

MSB: "Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu"

MSB:

MSB: "Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 06:58 Kaynak: AA
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