MSB: "Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı'nda 4'ü hava harekatı, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu." - ANKARA