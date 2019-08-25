Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu"
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MSB: "Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu"

56 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı'nda 4'ü hava harekatı, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı'nda 4'ü hava harekatı, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu." - ANKARA

PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:12 Kaynak: İHA
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