Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe-3 Harekâtı'nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 mm'lik havan mermisi ve 3...
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MSB: "Pençe-3 Harekâtı'nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 mm'lik havan mermisi ve 3...

1 saat önce

MSB: "Pençe-3 Harekatı'nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 mm'lik havan mermisi ve 3 kg'lık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi.

MSB:

MSB: "Pençe-3 Harekatı'nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 mm'lik havan mermisi ve 3 kg'lık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 2 adet sığınakta bulunan 2 varil mazot ve 2 adet su deposu ile çok miktarda yaşam malzemesi kullanılmaz hale getirildi." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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