MSB: Pençe-3 harekatında 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Irak 'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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