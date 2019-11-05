Son Dakika Haberleri: MSB: Pençe-3 harekatında 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel MSB: Pençe-3 harekatında 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-3 harekatında 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Pençe-3 harekatında 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:25 Kaynak: DHA
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