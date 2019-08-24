MSB: "Pençe-3, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin'deki teröristler ile mağara ve...
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MSB: "Pençe-3, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin'deki teröristler ile mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir"
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:50 Kaynak: AA
MSB: "Pençe-3, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin'deki teröristler ile mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir"
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