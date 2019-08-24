MSB: "Pençe-3, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin'deki teröristler ile mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir"

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Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yavrum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu?