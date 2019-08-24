MSB: "Pençe-3 Operasyonu 23 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştır.
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MSB: "Pençe-3 Operasyonu 23 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:53 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe-3 Operasyonu 23 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştır. Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir. Operasyon, Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenmektedir. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." - ANKARA
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