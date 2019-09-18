MSB: Pençe-3 Operasyonu'nda yeni safhaya geçildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından, teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiği, yeni komando birliklerimiz sahaya indirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiği, yeni komando birliklerimiz sahaya indirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:30
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