Son Dakika Haberleri: MSB: Pençe-3 Operasyonu'nda yeni safhaya geçildi
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MSB: Pençe-3 Operasyonu'nda yeni safhaya geçildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiği, yeni komando birliklerimiz sahaya indirildiği bildirildi.

MSB: Pençe-3 Operasyonu'nda yeni safhaya geçildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiği, yeni komando birliklerimiz sahaya indirildiği bildirildi.

Komando, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:30 
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