MSB: "Pençe bölgelerinde kış süresince alan hakimiyetine devam edilmesi için geçen sene açılan üs... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Pençe bölgelerinde kış süresince alan hakimiyetine devam edilmesi için geçen sene açılan üs... - Son Dakika

MSB: "Pençe bölgelerinde kış süresince alan hakimiyetine devam edilmesi için geçen sene açılan üs...

6 saat önce

MSB: "Pençe bölgelerinde kış süresince alan hakimiyetine devam edilmesi için geçen sene açılan üs bölgeleri kalıcı olarak tutulacak.

MSB:

MSB: "Pençe bölgelerinde kış süresince alan hakimiyetine devam edilmesi için geçen sene açılan üs bölgeleri kalıcı olarak tutulacak."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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