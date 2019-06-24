Son Dakika Haberleri: TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekâtı
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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekâtı

4 dakika önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekâtı, System.String[]

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:43 Kaynak: İHA
terör, PKK, zap, hakurk, 3. Sayfa
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