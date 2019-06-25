Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava...
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MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava...

1 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:43 Kaynak: İHA
PKK, Metina, Hakurk, Irak, 3. Sayfa
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