MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla...
1 saat önce
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:28 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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