Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla...
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MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla...

1 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:28 Kaynak: İHA
PKK, Irak, 3. Sayfa
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