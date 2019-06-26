MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava...
1 saat önce
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
kuzeyi Hakurk
ve Metina
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Ünlü tatil merkezinde hayali otel ismiyle vurgun!
Minibüste kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası kamerada!
Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti
Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı