MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava...
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MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah, mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:38 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
kuzeyi Hakurk
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah, mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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