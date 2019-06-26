Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava...
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MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava...

58 dakika önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah, mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah, mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:38 Kaynak: İHA
PKK, Zap bölgesi, Hakurk, Irak, 3. Sayfa
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