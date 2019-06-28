MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı...
5 dakika önce
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu." - ANKARA
Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu
Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu
Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü
Hırsızlık zanlısı kadın böyle isyan etti: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı