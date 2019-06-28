Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı...
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MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı...

5 dakika önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

MSB:
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
PKK, hava harekatı, kandil, ırak, 3. Sayfa
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