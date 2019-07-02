MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla...
1 saat önce
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:57 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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