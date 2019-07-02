Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla...
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MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla...

1 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:57 Kaynak: İHA
Zap bölgesi, Irak, PKK, 3. Sayfa
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