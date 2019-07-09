Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen...
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MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen...

1 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:39 Kaynak: İHA
Metina, Irak, PKK, 3. Sayfa
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