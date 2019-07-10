Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava...
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MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava...

43 dakika önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:
Irak, PKK, 3. Sayfa
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:04 Kaynak: İHA
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