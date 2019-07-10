MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava...
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MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:04 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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